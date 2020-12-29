Украинцу грозит пять лет тюрьмы за ушанку с серпом и молотом

Во Львове украинские полицейские задержали 19-летнего киевлянина за ношение ушанки с коммунистической символикой.

На Украине возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева, который носил шапку-ушанку с советской символикой. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления полиции страны.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из кафе Львова находится человек, на шапке которого есть коммунистическая символика, а именно «серп и молот в красной звезде». Следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции задержала молодого человека на месте.

«За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде», — передает ТАСС содержание заявления.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 436-1, согласно которой использование коммунистической символики на территории страны запрещается. Максимальное наказание, которое может грозить киевлянину, — это лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он запрещает использование советской символики, осуждает коммунистический режим СССР и обнародование архивов советских спецслужб, имеющихся в стране. Кроме того, в рамках закона переименовываются города, улицы, а памятники советским вождям и деятелям демонтируются.

Ранее в селе Осипенко Запорожской области вместо памятника Владимиру Ленину установили скульптуру Иисуса Христа. Постамент опустел в 2014 году, однако альтернативу вождю пролетариата смогли найти только через шесть лет.