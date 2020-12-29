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12:40   29 Декабря 2020
Политика

WP оценил влияние выборов США на раскол внутри страны

WP оценил влияние выборов США на раскол внутри страны

Ноябрьские выборы в США разделили страну еще больше, считает социолог-демократ Джефф Гарин.

В этом году наблюдалось самое малое количество точек соприкосновения между политическими силами, отметил эксперт. Его слова опубликовало издание The Washington Post. Сторонники демократов и республиканцев так сильно различаются, что фактически находятся в двух разных реальностях, подчеркнул социолог.

Сомнения в демократических ценностях республиканцев являются дестабилизирующим фактором, полагает социолог-демократ Анна Гринберг. Разногласия между приверженцами различных партий обычны для демократического общества, однако споры в США могут быть гораздо опаснее, добавила она.

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#сша #Анна Гринберг #Джефф Гарин

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