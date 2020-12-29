Главы МИД России и Турции обсудят подготовку встречи Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым подготовку встречи Путина и Эрдогана в 2021 году.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым подготовку встречи Путина и Эрдогана в 2021 году.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в следующем году, добавил Чавушоглу. В Сочи 29 декабря пройдут переговоры глав МИД двух стран.

Стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки и российско-турецких отношений, после чего министры иностранных дел Турции и РФ примут участие в очередном заседании совместной группы стратегического планирования. В ходе встречи готовится подписание плана консультаций МИД РФ и турецкого внешнеполитического ведомства на ближайшие два года. Также запланирована пресс-конференция.