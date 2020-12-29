Кадыров оценил работу полицейских при нападении боевиков в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужественные действия полицейских, на которых совершили нападение в Грозном, помогли избежать большего числа жертв.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужественные действия полицейских, на которых совершили нападение в Грозном, помогли избежать большего числа жертв.

Руководитель северокавказской республики прокомментировал инцидент, при котором от рук террористов погиб полицейский, а еще один страж порядка пострадал. По словам Кадырова, только благодаря их мужественным действиям удалось избежать более страшной трагедии с большим числом жертв.

Злоумышленники выбрали для нападения один из постов ППС в Грозном. Они набросились на инспекторов с ножами и попытались отобрать у них оружие. В ходе конфликта один полицейский погиб, а его коллега получил ранение. Сейчас пострадавший инспектор находится в больнице.