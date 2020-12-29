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12:34   29 Декабря 2020
Политика

В Кремле прокомментировали возможное возвращение Навального в Россию

В Кремле прокомментировали возможное возвращение Навального в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в свою страну.

Официальный представитель Кремля переадресовал вопросы, касающиеся требований ФСИН к блогеру, непосредственно в само ведомство. Также Песков отметил, что Владимир Путин не в курсе требований ФСИН к Навальному вернуться в РФ под угрозой замены условного срока на реальный.

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