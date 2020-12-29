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12:30   29 Декабря 2020
Политика

Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

Кремль отреагировал на размышления политиков о личностях кандидатов, которые могут прийти на смену нынешнему президенту России Владимиру Путину.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сомневается в обоснованности таких "рассуждений". По его словам, подобные домыслы ничем не подкреплены.

На днях лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал потенциальных преемников Путина. Он считает, что на пост главы государства могут претендовать глава Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и другие лица, занимающие высокие должности в Кремле, в том числе и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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