Долги признанного иноагентом ФБК, пониженный рейтинг блогера Алексея Навального и потеря популярности у оппозиции вошли в топ-10 самых эпичных провалов российских оппозиционеров.

Долги признанного иноагентом ФБК, пониженный рейтинг блогера Алексея Навального и потеря популярности у оппозиции вошли в топ-10 самых эпичных провалов российских оппозиционеров.

Постановочный разговор Навального и сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева возглавил рейтинг громких неудач оппозиции. Второе место занял провал "Умного голосования". Нежелание договариваться и вождизм фонда привели оппозицию к поражению. На третьем месте оказалось "отравление" российского блогера и его последствия. Рейтинг Навального упал, а население не поверило в эту историю, сообщает "Фонд Бабла с коррупцией".

Региональная сеть штабов блогера тоже потерпела ряд неудач. Навальный потерял 5 отделений за текущий год. Пожертвования снизились, а зарплаты сотрудникам неоднократно задерживались. Главе ФБК не хватало кадров, подтвердил экс-работник Леонид Волков.

Фонды, управляющие штабами Навального, задолжали почти 20 млн рублей налогов и сборов. Шестое место в провалах заняла потеря популярности оппозиции в соцсетях и на YouTube. Оскорбления российских врачей идут следом. "Альянс Васильевой" оказался фейковой организацией, без реальных участников.

Требования антироссийских санкций и связь Навального с фигурантами дела о фотографиях нацистов в рамках онлайн-трансляции "Бессмертного полка" замыкают топ-10 неудач оппозиции. Провокаторы оказались сторонниками блогера.