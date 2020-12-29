12:26 29 Декабря 2020Общество
Песков заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинской встречи
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России пока не видят политической воли Украины к нормализации отношений с РФ.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России пока не видят политической воли Украины к нормализации отношений с РФ.
Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, украинский лидер Владимир Зеленский также не демонстрирует намерений соблюдать минские договоренности, чего бы очень хотел Кремль.
По словам Дмитрия Пескова, для встречи России и Украины на высшем уровне должны созреть предпосылки.