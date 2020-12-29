Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:26   29 Декабря 2020
Общество

Песков заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинской встречи

Песков заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинской встречи

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России пока не видят политической воли Украины к нормализации отношений с РФ.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, украинский лидер Владимир Зеленский также не демонстрирует намерений соблюдать минские договоренности, чего бы очень хотел Кремль.

По словам Дмитрия Пескова, для встречи России и Украины на высшем уровне должны созреть предпосылки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #рф #песков #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров