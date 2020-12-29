Кремль прокомментировал "риски" закона об иноагентах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассуждать о каких-либо рисках из-за принятия закона об иноагентах преждевременно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассуждать о каких-либо рисках из-за принятия закона об иноагентах преждевременно.

Пресс-секретарь российского лидера в ходе своего ежедневного брифинга с журналистами таким же образом прокомментировал возможность возникновения негативных проявлений этого законопроекта.

"Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно", — ответил Песков на вопрос о рисках для граждан в связи с принятием закона.

Закон был принят в декабре, из-за чего впервые стало возможно включать физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. По словам пресс-секретаря президента, пока рано делать какие-либо выводы, так как часто бывает, что журналисты высказывают опасения, которые впоследствии оказываются беспочвенными.