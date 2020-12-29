Риск умереть от коронавируса заложен в человеке с рождения

Риск летального исхода от коронавирусной инфекции заложен в геноме человека, выяснили специалисты компании Genomic Projec в Великобритании.

Риск летального исхода от коронавирусной инфекции заложен в геноме человека, выяснили специалисты компании Genomic Projec в Великобритании.

Компания основана Министерством здравоохранения и социальной защиты страны. Ученые исследовали вопрос об особенностях течения коронавируса у разных людей с начала пандемии. У людей различается степень тяжести инфекции, по-разному проявляются симптомы и риск летального исхода.

Эксперты изучили ДНК пациентов с вирусом. Данные сравнили с образцами здоровых людей и выявили гены, которые связаны с риском тяжелой формы коронавируса. До этого специалисты рассказали, как сладкое влияет на тяжелое течение инфекции, передает телеканал "360".