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12:22   29 Декабря 2020
Наука

Риск умереть от коронавируса заложен в человеке с рождения

Риск умереть от коронавируса заложен в человеке с рождения

Риск летального исхода от коронавирусной инфекции заложен в геноме человека, выяснили специалисты компании Genomic Projec в Великобритании.

Компания основана Министерством здравоохранения и социальной защиты страны. Ученые исследовали вопрос об особенностях течения коронавируса у разных людей с начала пандемии. У людей различается степень тяжести инфекции, по-разному проявляются симптомы и риск летального исхода.

Эксперты изучили ДНК пациентов с вирусом. Данные сравнили с образцами здоровых людей и выявили гены, которые связаны с риском тяжелой формы коронавируса. До этого специалисты рассказали, как сладкое влияет на тяжелое течение инфекции, передает телеканал "360".

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