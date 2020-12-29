Названы товары, которые подорожают в 2021 году вслед за табаком и алкоголем

В Российской Федерации со следующего года подорожают некоторые товары и услуги. Основные изменения для россиян перечислили аналитики.

В Российской Федерации со следующего года подорожают некоторые товары и услуги. Основные изменения для россиян перечислили аналитики.

Ожидается рост цен на коммунальные услуги. В среднем тарифы поднимутся на 4 процента, передает ФАС, однако индексация будет различаться в зависимости от конкретного региона.

Подорожают российские железнодорожные билеты: Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение стоимости проезда и провоза багажа на 3,7 процента.

Ранее аналитики заявляли, что на 20 процентов взлетят акцизы на табак в следующем году, что в свою очередь вызовет подорожание одной пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Вырастут минимальные цены на игристое вино, водку и коньяк, передает NEWS.ru. Также эксперты предрекают рост цен на сахар, молоко и картофель в России.