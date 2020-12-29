Экс-полковник СБУ: Запад продиктует Киеву решение по Донбассу

Конфликт на востоке Украины когда-то должен завершиться. Украинский военный эксперт Олег Стариков уверен, что Запад просто продиктует летом Киеву план действий.

Конфликт на востоке Украины когда-то должен завершиться. Украинский военный эксперт Олег Стариков уверен, что Запад просто продиктует летом Киеву план действий.

Растянувшийся на шесть лет конфликт на востоке Украины не смогла разрешить администрация Порошенко, но и Зеленский со своей командой не сменили кардинально повестку дня. Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире одного из украинских телеканалов предположил, что в таких условиях проблему Донбасса будут решать внешние силы.

Он предположил, что к середине 2021 года западные лидеры договорятся с Россией по Донбассу и продиктуют Киеву программу действий. Стариков даже представил, как это будет выглядеть.

"Нам позвонит посол Штатов, посол с улицы Сикорского на Банковую и скажет, что необходимо делать", — сказал Стариков.

Бывший полковник СБУ не питает иллюзий относительно "незалежности" Украины, а потому уверен, что руководство страны просто послушно исполнит все директивы Вашингтона. Чтобы не оказаться в столь позорной ситуации, Стариков предложил сменить весь состав украинской делегации на переговорах по Донбассу, кроме Кравчука — единственного, с кем Россия ведет разговор, поскольку остальные даже не представляют себе, что происходит в ДНР и ЛНР.