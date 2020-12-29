МИД РФ отметил позитивные тенденции, которых удалось достичь в 2020 году

Москва поддерживала регулярный политический диалог с Берлином на протяжении всего года, пыталась выстроить конструктивный диалог с США и НАТО, сообщили в МИД РФ.

Москва поддерживала регулярный политический диалог с Берлином на протяжении всего года, пыталась выстроить конструктивный диалог с США и НАТО, сообщили в МИД РФ.

Несмотря на сужение повестки в этом году, Россия и Германия провели заседание совместного экономического совета и дали старт Году Германии в России. В отношениях с Вашингтоном Москва старалась прийти к консенсусу в вопросе контроля над ракетно-ядерными вооружениями, а также обеспечить снижение напряженности по линии Россия — НАТО. Об этом сообщили в МИД РФ, подводя итоги работы в 2020 году.

"Россией введен односторонний мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также российские дипломаты отмечают укрепление связей с Китаем, большую роль в этом сыграла борьба с пандемией.

"В условиях мирового кризиса, вызванного последствиями COVID-19, важное стабилизирующее воздействие на международные отношения оказывало стратегическое партнерство России и Китая", — отметили в дипведомстве.

Россия принимала активное участие в стабилизации цен на нефтяном рынке, что позволило снизить волатильность котировок.