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11:58   29 Декабря 2020
Происшествия

Силовики пресекли мошеннические схемы в стенах РАНХиГС

Силовики пресекли мошеннические схемы в стенах РАНХиГС

ФСБ раскрыла схему хищения государственных средств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Сотрудники силовых структур осуществили пресечение противоправной деятельности совместно с руководством высшего учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По словам правоохранителей, в мошеннических схемах были замешаны руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал Института государственной службы и управления. Преступники получали деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы, а затем присваивали себе эти средства.

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#москва #фсб #хищения #ранхигс

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