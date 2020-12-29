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11:50   29 Декабря 2020
Происшествия

Глава водоканала умер на пороге кабинета мэра Бийска

Глава водоканала умер на пороге кабинета мэра Бийска

Директор МУП "Водоканал" Бийска Геннадий Чумичев умер в здании городской администрации. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. 

Известно, что мужчине стало плохо на пороге кабинета мэра, информация об инциденте уточняется. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли его спасти.

Чумичев возглавил бийский водоканал в 2016 году. До этого он занимал руководящую должность в АО "БийскэнергоТеплоТранзит" в Алтайском крае. Его также удостоили награды "За труд во благо города бийска".

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#водоканал #алтайский край #бийск

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