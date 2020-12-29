Аналоги российских РЛС появились в США благодаря Украине

Вашингтон получил в свое распоряжение технологии радиолокационного обнаружения (РЛС), аналоги которых устанавливаются на российских кораблях.

Вашингтон получил в свое распоряжение технологии радиолокационного обнаружения (РЛС), аналоги которых устанавливаются на российских кораблях.

Многофункциональные РЛС освещения надводной обстановки и целеуказания были проданы в США Украиной. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" Эдуард Касапов. Он заявил, что украинский НИИ разработал системы "Минерал", "Минерал-МЭ" и "Монолит", которые использовались на российских боевых кораблях и системах указания береговых комплексов.

Киев передал Вашингтону эти технологии в качестве изучения возможностей "противника", заявил Касапов. Он добавил, что аналогичные разработки есть у России и Китая, было налажено их производство. Глава НИИ уверен, что это демонстрирует "актуальность изделия".