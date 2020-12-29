Мосгорсуд признал виновной в шпионаже экс-топ-менеджера "Интер РАО" Цуркан

Бывшего топ-менеджера холдинга "Интер РАО" Карину Цуркан признали виновной в шпионаже по решению Мосгорсуда. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Бывшего топ-менеджера холдинга "Интер РАО" Карину Цуркан признали виновной в шпионаже по решению Мосгорсуда. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Цуркан приговорили к 15 годам лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии общего режима. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии по ст. 276 УК РФ. Кроме того, изъятые у экс-менеджера "Интер РАО" 656 млн рублей Мосгорсуд направил в доход государства.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом формате, так как материалам присвоили гриф "совершенно секретно".