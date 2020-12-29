Зеленского обвинили в уничтожении украинцев из-за отказа от вакцины «Спутник V»

Жители страны недовольны политикой своего президента и его бездействием в разгар пандемии COVID-19.

Киев последовательно решает задачу по уничтожению большей части населения Украины, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Так в эфире телеканала «112 Украина» он охарактеризовал отказ руководства страны от российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Когда дело касается здоровья сограждан, политические амбиции должны отходить на второй план, полагает Рабинович. Если этого не происходит, впору говорить о полноценном геноциде, который пытается осуществить президент Владимир Зеленский вместе с правящей верхушкой.

«Я вам по-людски скажу еще: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил Рабинович.

Объяснения нет

Еще осенью стало известно, что Киев не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Примечательно, что сообщило об этом не руководство страны, а американское посольство. Перед этим временная поверенная в делах США Кристина Квин позвала главу Минздрава Максима Степанова на официальный ужин. Как выяснилось позже, трапеза была запланирована лишь с одной целью: до Степанова довели, что Украине сотрудничать с Россией по вопросу вакцинации не стоит.

«Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — сообщили на странице посольства США в Facebook в середине октября.

За несколько дней до этого председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встречался в Москве с президентом Владимиром Путиным. Украинский оппозиционер похвалил российскую вакцину, на что Путин выразил готовность поставлять «Спутник V» на Украину при одном условии: если на контакт пойдут официальные власти в Киеве.

Владимир Зеленский на своей странице в Facebook написал, что жителям Украины не нужно «верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников», намекая на Медведчука. При этом словам западных партнеров украинский глава с готовностью поверил. Вероятно, Вашингтон пообещал Киеву поставки своей вакцины, как только она поступит на рынок.

На дворе конец 2020 года, а вакцины на территории Украины до сих пор нет. В самих Соединенных Штатах прививочная кампания стартовала с 14 декабря, но поставки американских Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson за рубеж задерживаются. Причина тому указ президента Дональда Трампа, который он подписал в начале месяца. Пока все граждане США не получат доступ к вакцине, экспортировать ее в другие страны нельзя, постановил глава Белого дома.

В интервью The New York Times Зеленский рассказал, что его этот указ разочаровал. Киев ожидал поставки Pfizer и Moderna до конца 2020 года, но теперь вакцинация украинцев откладывается на несколько месяцев. Объяснить согражданам, почему теперь нельзя купить лекарство у Москвы, президент не смог.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский американским журналистам.

Гнев народа

Объяснить, впрочем, стоило бы, ведь простые украинцы недовольны «слугой народа» и его бездействием по вопросу коронавирусной пандемии. Еще осенью, когда Кристина Квин после ужина с Максимом Степановым объявила об отказе Украины от вакцины из РФ, комментаторы в Facebook скрывать бурю негодования не стали.

«Вы там совсем припухли, уже не стесняетесь. Не посольство, а колониальная администрация, раздающая указания», — написал под постом посольства США пользователь Vadym Kyrylenko.

«Самая независимая страна [Украина] — от нее ничего не зависит!», — отшутился Leroy Cox.

«Кто это решил? Не нарушайте мои права, не решайте за меня. Это утверждение оскорбительное, оно ограничивает мои прямые гражданские права, я имею право выбирать лекарство!», — возмутилась Натали Наталія.

В адрес Владимира Зеленского тоже посыпались гневные комментарии и ироничные «уколы».

«Ну, как там наш "мастер спорта по борьбе с коронавирусом"? Уже поборол пандемию?», — обратился к президенту Oleh Yermokhin, приводя антирекорд по заболевшим COVID-19 на Украине за сутки.

«Вова, лучшим подарком для украинцев будет прекращение коронавирусного цирка и ежедневного нагнетания паники и истерии в обществе», — написал Віталій Фреїв под постом Зеленского с рождественскими поздравлениями.

Рейтинг украинского президента сейчас упал «ниже некуда», заметил зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Покупать вакцину у России Владимир Зеленский принципиально не хочет, а указ Дональда Трампа означает, что украинцы будут страдать от COVID-19 как минимум до весны 2021 года. «Палочкой-выручалочкой» для Киева может стать Джозеф Байден, который официально возглавит США 20 января следующего года.

«Когда Байден выиграл выборы, в Киеве вздохнули спокойно, ведь Дональд Трамп в некоторых моментах был непредсказуем, а Байден уже известен своей проукраинской политикой. Возможно, он какую-то часть американской вакцины и скинет "с барского плеча", но этого будет все равно недостаточно для всех украинцев. А те жалуются на местную медицину, что их полулечат-полукалечат. И это правда, медицина на Украине совсем убитая», — рассказал эксперт.

Депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Рабиновича можно только похвалить за его открытость и честность перед украинским народом, заключил Форманчук. Большинство жителей страны оказались в заложниках ситуации, не умея противостоять действующей власти. У местных оппозиционеров есть полное право говорить о геноциде украинцев со стороны властей, убежден эксперт.

По состоянию на 29 декабря 2020 года на Украине зафиксировано 1 061 074 человек, заразившихся вирусом COVID-19. За все время скончались 18 555 украинцев.