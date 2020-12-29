Украинский журналист рассказал, как Аваков неожиданно поддержал Саакашвили

Глава МВД Украины Арсен Аваков поддержал давнего оппонента Михаила Саакашвили, который призвал уволить замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.

Глава МВД Украины Арсен Аваков поддержал давнего оппонента Михаила Саакашвили, который призвал уволить замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.

В настоящий момент Саакашвили занимает должность секретаря Исполнительного совета реформ Украины. Недовольство бывшего президента Грузии вызвала критика Кривоноса в адрес главы Украины Владимира Зеленского после его заявления о всеобщей мобилизации в стране. Замсекретарь СНБО считает, что идею украинского лидера невозможно реализовать на практике.

Саакашвили призвал снять полномочия с Кривоноса, который хочет выставить Зеленского некомпетентным в военных вопросах. Новость о реплике экс-главы Грузии опубликовал в Twitter украинский журналист Дмитрий Гордон, а Аваков поставил на ней лайк.

Ранее Аваков в резкой форме прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной, сообщает "Царьград".