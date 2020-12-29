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11:24   29 Декабря 2020
Политика

Украинский журналист рассказал, как Аваков неожиданно поддержал Саакашвили

Украинский журналист рассказал, как Аваков неожиданно поддержал Саакашвили

Глава МВД Украины Арсен Аваков поддержал давнего оппонента Михаила Саакашвили, который призвал уволить замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.

В настоящий момент Саакашвили занимает должность секретаря Исполнительного совета реформ Украины. Недовольство бывшего президента Грузии вызвала критика Кривоноса в адрес главы Украины Владимира Зеленского после его заявления о всеобщей мобилизации в стране. Замсекретарь СНБО считает, что идею украинского лидера невозможно реализовать на практике.

Саакашвили призвал снять полномочия с Кривоноса, который хочет выставить Зеленского некомпетентным в военных вопросах. Новость о реплике экс-главы Грузии опубликовал в Twitter украинский журналист Дмитрий Гордон, а Аваков поставил на ней лайк.

Ранее Аваков в резкой форме прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной, сообщает "Царьград".

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#украина #саакашвили #аваков

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