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11:24   29 Декабря 2020
Политика

Политолог Муратов раскрыл, в чем Зеленский превзошел Навального

Политолог Муратов раскрыл, в чем Зеленский превзошел Навального

Президент Украины Владимир Зеленский и блогер Алексей Навальный находятся в услужении у своих британо-американских хозяев, отметил политолог Алексей Муратов.

Они оба являются русофобами и маргиналами, а также своеобразными "сакральными" жертвами Запада, сказал эксперт.

Также он объяснил, в чем Зеленский превзошел Навального. Украинскому лидеру удалось встать у руля страны и превратить ее в колонию, предать граждан Незалежной, отметил Муратов. Навальный же не смог дорваться до власти в России и начать в ней гражданскую войну, добавил политолог.

Зеленскому нужно понимать, что Запад устраняет "отработанных" персонажей, поэтому его тоже ждет участь Навального, подчеркнул Муратов.

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#украина #навальный #зеленский

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