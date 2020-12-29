Политолог Муратов раскрыл, в чем Зеленский превзошел Навального

Президент Украины Владимир Зеленский и блогер Алексей Навальный находятся в услужении у своих британо-американских хозяев, отметил политолог Алексей Муратов.

Президент Украины Владимир Зеленский и блогер Алексей Навальный находятся в услужении у своих британо-американских хозяев, отметил политолог Алексей Муратов.

Они оба являются русофобами и маргиналами, а также своеобразными "сакральными" жертвами Запада, сказал эксперт.

Также он объяснил, в чем Зеленский превзошел Навального. Украинскому лидеру удалось встать у руля страны и превратить ее в колонию, предать граждан Незалежной, отметил Муратов. Навальный же не смог дорваться до власти в России и начать в ней гражданскую войну, добавил политолог.

Зеленскому нужно понимать, что Запад устраняет "отработанных" персонажей, поэтому его тоже ждет участь Навального, подчеркнул Муратов.