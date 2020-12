В Германии восемь человек случайно получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

Четыре сотрудника дома престарелых были госпитализированы для наблюдения, остальные отправлены по домам.

В Германии во время массовой вакцинации от COVID-19 восьми работникам дома престарелых случайно ввели дозу препарата, в 5 раз превышающую норму. Об этом сообщили местные власти города Штральзунда.

Чиновники заявили, что семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет получили передозировку вакцины Pfizer/BioNTech. После выявления ошибки их немедленно проинформировали о произошедшем. Четверо из них были госпитализированы для наблюдения в целях предосторожности, остальные отправлены по домам.

Вакцина, предназначенная для введения двумя инъекциями, поставляется во флаконах. Каждый из них содержит концентрированный препарат, который необходимо разбавлять.Содержимого одной ампулы хватает на пять уколов.

Впрочем, местные власти заверили, что большие дозы уже вводились на первом этапе исследования вакцины без серьезных последствий.

На произошедшее критически отреагировали в комментариях. Пользователь Adrian назвал случай ярким примером того, как излишняя спешка может стать настоящей суматохой.

Такое же мнение выразила Evelina Mishova, обратив внимание на людей с хроническими заболеваниями:

How is that possible and why did they not tell the medics that gave them the "overdose" that they just had a dose...? This is not serious - what will happen with chronic patients if the personnel is not concentrated when puts and takes the vaccines...?