В Германии восемь человек случайно получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

Четыре сотрудника дома престарелых были госпитализированы для наблюдения, остальные отправлены по домам.

В Германии во время массовой вакцинации от COVID-19 восьми работникам дома престарелых случайно ввели дозу препарата, в 5 раз превышающую норму. Об этом сообщили местные власти города Штральзунда.

Чиновники заявили, что семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет получили передозировку вакцины Pfizer/BioNTech. После выявления ошибки их немедленно проинформировали о произошедшем. Четверо из них были госпитализированы для наблюдения в целях предосторожности, остальные отправлены по домам.

«Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», — выразил надежду глава администрации района Передняя Померания-Рюген, куда входит Штральзунд, Штефан Керт.

Вакцина, предназначенная для введения двумя инъекциями, поставляется во флаконах. Каждый из них содержит концентрированный препарат, который необходимо разбавлять.Содержимого одной ампулы хватает на пять уколов.

Впрочем, местные власти заверили, что большие дозы уже вводились на первом этапе исследования вакцины без серьезных последствий.

На произошедшее критически отреагировали в комментариях. Пользователь Adrian назвал случай ярким примером того, как излишняя спешка может стать настоящей суматохой.

«Ну же! Что, черт возьми, здесь происходит? Если они не могут даже правильно ввести одну дозу, как мы можем быть уверены, что она даже распределяется справедливо?» — задался вопросом комментатор.

Такое же мнение выразила Evelina Mishova, обратив внимание на людей с хроническими заболеваниями:

«Это несерьезно — что будет с хроническими больными, если персонал не будет концентрироваться, когда ставит и принимает вакцины?».

How is that possible and why did they not tell the medics that gave them the "overdose" that they just had a dose...? This is not serious - what will happen with chronic patients if the personnel is not concentrated when puts and takes the vaccines...? — Evelina Mishova (@evamishova) December 28, 2020

В Германии программа массовой вакцинации от коронавируса стартовала в минувшие выходные наряду с другими европейскими странами. В ходе нее будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией.

Первые поставки вакцины прибыли в Германию, Францию, Италию и Австрию. Прежде всего, прививать будут граждан из групп риска, включая пожилых людей.

Всего в Евросоюз планируется поставить 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В тот же день, 28 декабря, в Греции зафиксировали случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус. По его словам, аллергия была нетяжелой, с ней удалось успешно справиться. Всего были вакцинированы 471 человек.