Заявления президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации являются всего лишь попыткой уйти от ответственности за обещания на 2020 год.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации являются всего лишь попыткой уйти от ответственности за обещания на 2020 год.

Об этом заявил обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом "Украины.ру".

Ранее украинский лидер высказал самонадеянное предположение, что в случае войны с Россией мобилизуются все граждане Незалежной, включая женщин. Комментируя слова главы Украины, Корнилов напомнил о планах "Б, В, Г, Д", которые Зеленский обещал внедрить до конца уходящего года.

После нормандского саммита украинский президент отвел себе год, заявив, что если ситуация в Донбассе не сдвинется с мертвой точки, он приступит к "плану Б". К концу 2020-го Зеленскому начали напоминать об обещанном, но последний не нашел ничего лучше, чем переключить внимание народа на провокационные высказывания.