Опубликованы предсмертные слова погибшего в авиакатастрофе Колтового

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали последние слова погибшего при крушении самолета журналиста НТВ Александра Колтового, сообщает ФАН.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали последние слова погибшего при крушении самолета журналиста НТВ Александра Колтового, сообщает ФАН.

Эксперты выяснили, что ведущий пытался совершить экстренную посадку на МКАД, но на дороге было много автомобилистов. В отчете МАК приведены последние слова Колтового. Мужчина сообщал, что в салоне очень много дыма.

"Пока тяну. Пытаюсь… Сейчас, может быть, уйду куда-нибудь в сторону, потому что МКАД занят", — сказал журналист.

Колтовой и его пассажирка погибли при крушении легкомоторного самолета Piper Sport. Ведущий экстренно сел в поле, посадка оказалось жесткой, после нее воздушное судно загорелось. Следователи считают, что причиной трагедии стала техническая неисправность.