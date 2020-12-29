ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят необходимость длительных новогодних каникул

Конференция на тему "Сколько можно отдыхать? Нужны ли долгие новогодние выходные" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Конференция на тему "Сколько можно отдыхать? Нужны ли долгие новогодние выходные" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот".

Конференция пройдет в режиме онлайн. Мероприятие будет посвящено непрерывному спору, нужно ли жителям России отдыхать десять дней на новогодних праздниках. Сторонники длительных выходных говорят о возможности провести время с семьей и восстановить силы. Противники считают, что долгий отдых негативно сказывается на экономике, передает ФАН.

Также специалисты обсудят в эфире традиции отдыха на новогодние праздники в Европе, США и Азии. Россиянам расскажут, как оригинально провести каникулы в 2021 году. В конференции примут участие социологи, психологи, общественные деятели и политики. До этого стало известно, что Минтруд РФ начнет разрабатывать поправки к Трудовому кодексу об объявлении выходным днем 31 декабря, сообщает телеканал "360".