Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:06   29 Декабря 2020
Происшествия

Трем монахиням потребовалась медпомощь после задержания схиигумена Сергия

Трем монахиням потребовалась медпомощь после задержания схиигумена Сергия

Пострадавших монахинь доставили в больницу, где они получили необходимую помощь. У служительниц Среднеуральского монастыря диагностировали легкие повреждения.

Женщины обратились в Верхнепышминскую центральную городскую больницу рано утром. В приемном покое у них зафиксировали легкие повреждения. Как позже выяснилось, служительницы монастыря получили их в ходе задержания экс-схимонаха Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, пишет ТАСС.

Правоохранители подозревают схиигумена в склонении к самоубийству. Также ему предъявлено обвинение в нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #урал #травмы #медпомощь #сергий #монахини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров