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10:55   29 Декабря 2020
Общество

В России за сутки число заболевших коронавирусом снизилось на 780 человек

В России за сутки число заболевших коронавирусом снизилось на 780 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 002 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе. Накануне число заболевших было больше -  27  787.

Клинические симптомы отсутствовали у 14,5% пациентов. Зарегистрировано 562 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 24 874 россиянина. До этого врачи назвали симптомы коронавируса, которые появляются до повышения температуры, передает телеканал "360".

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#россия #врач #коронавирус

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