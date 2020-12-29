Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 002 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 002 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе. Накануне число заболевших было больше - 27 787.

Клинические симптомы отсутствовали у 14,5% пациентов. Зарегистрировано 562 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 24 874 россиянина. До этого врачи назвали симптомы коронавируса, которые появляются до повышения температуры, передает телеканал "360".