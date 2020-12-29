Кедми рассказал о возможном "сюрпризе" Трампа для Ирана

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал о "единственном неожиданном ударе" президента США Дональда Трампа, который он может нанести.

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал о "единственном неожиданном ударе" президента США Дональда Трампа, который он может нанести.

Участник стрима "Соловьев LIVE" в эфире говорил о возможном ударе действующего президента США по Ирану, который "спровоцирует пожар на Ближнем Востоке" в ближайшие пару недель.

"Поскольку действующий президент США отличается непредсказуемостью и совершенно невероятными решениями", — отмечает Кедми.

По словам эксперта, в случае если удара США в ближайшее время не произойдет, развитие событий в мире политики будет идти естественным путем. А если Трамп все же решится на этот шаг, то спрогнозировать ситуацию будет крайне сложно.