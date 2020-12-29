Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:32   29 Декабря 2020
Экономика

Россиянам могут облегчить процесс смены банковской организации

Россиянам могут облегчить процесс смены банковской организации

Центробанк Российской Федерации внес предложение об облегчении процесса смены банка для клиентов.

Инициатива относится к проекту стратегии развития Национальной платежной системы с 2021 по 2023 год. Соответственно планам регулятора в России может появиться "универсальный платежный адрес". Это поможет россиянам упростить процесс смены одной кредитной организации на другую.

Благодаря нововведению зачисление средств получателю с измененными банковскими реквизитами будет обеспечено. Помимо этого, Банк России хочет проработать автоматизацию перенаправления платежей после смены банка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#банк #цб #регулятор #клиент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров