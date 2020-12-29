Россиянам могут облегчить процесс смены банковской организации

Центробанк Российской Федерации внес предложение об облегчении процесса смены банка для клиентов.

Центробанк Российской Федерации внес предложение об облегчении процесса смены банка для клиентов.

Инициатива относится к проекту стратегии развития Национальной платежной системы с 2021 по 2023 год. Соответственно планам регулятора в России может появиться "универсальный платежный адрес". Это поможет россиянам упростить процесс смены одной кредитной организации на другую.

Благодаря нововведению зачисление средств получателю с измененными банковскими реквизитами будет обеспечено. Помимо этого, Банк России хочет проработать автоматизацию перенаправления платежей после смены банка.