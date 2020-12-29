Аналитик объяснил плюсы ужесточения контроля над денежными операциями в РФ

Вступающие в скором времени в силу поправки в "антиотмывочный" закон помогут поддержать российскую экономику, уверен председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Вступающие в скором времени в силу поправки в "антиотмывочный" закон помогут поддержать российскую экономику, уверен председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Список операций с денежными средствами, которые контролируются финансовой разведкой, будет расширен в России с 10 января 2021 года. Изменения в законе № 115-ФЗ направлены на поддержание российской экономики, как стало известно из слов аналитика.

"Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы", — передает ПРАЙМ.

Кроме того, что уменьшится объем "теневых" операций, власти ожидают повышение собираемости налогов в России. Это поможет бюджету выстоять в нынешней ситуации, когда из-за распространения коронавирусной инфекции госрасходы растут, добавил эксперт.