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11:10   29 Декабря 2020
Россия

Больной раком Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Больной раком Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Российский модельер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием и избегает появления на публике. Впервые за долгое время известный кутюрье пришел на телевидение. Поклонники Юдашкина заметили изменения в его внешности.

Юдашкин принял участие в передаче «Модный приговор» на Первом канале, где главной героиней стала девушка, помогающая людям с тяжелыми болезнями. Дизайнер представил свою новую коллекцию, которая ранее блистала в Париже. В шоу также показали кадры с одного из показов кутюрье — на них модели запечатлены в ослепительных нарядах цвета металлик.

Такие расцветки актуальны и пользуются спросом, однако российский дизайнер представил одежду такой гаммы еще в далеких 1990-х годах. Их же он предложил для выбора костюмов на празднование Нового 2021 года.

«Это мода 90-х, но в прочтении сегодняшнего дня», — поделился Юдашкин.

Критик модной индустрии Александр Васильев оценил коллекцию. По его словам, это будет выглядеть как богато, так и откровенно.

Впрочем, зрители больше обратили внимание не на новые модели, а на внешний вид дизайнера: Юдашкин сильно похудел и выглядел изможденным. Кроме того, стилист говорил, с трудом произнося слова.

Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу. Известно, что он прошел несколько курсов химиотерапии и несколько операции.

С тех пор модельер практически перестал появляться на публике. Поддерживает Юдашкина его жена Марина. В свое время она помогла супругу создать модный дом, которым теперь и руководит. При этом кутюрье не только сам не теряет духа, но и продолжает помогать детям с тяжелыми заболеваниями.

 

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#рак #модный приговор #юдашкин

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