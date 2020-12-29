Больной раком Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на ТВ

Российский модельер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием и избегает появления на публике. Впервые за долгое время известный кутюрье пришел на телевидение. Поклонники Юдашкина заметили изменения в его внешности.

Российский модельер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием и избегает появления на публике. Впервые за долгое время известный кутюрье пришел на телевидение. Поклонники Юдашкина заметили изменения в его внешности.

Юдашкин принял участие в передаче «Модный приговор» на Первом канале, где главной героиней стала девушка, помогающая людям с тяжелыми болезнями. Дизайнер представил свою новую коллекцию, которая ранее блистала в Париже. В шоу также показали кадры с одного из показов кутюрье — на них модели запечатлены в ослепительных нарядах цвета металлик.

Такие расцветки актуальны и пользуются спросом, однако российский дизайнер представил одежду такой гаммы еще в далеких 1990-х годах. Их же он предложил для выбора костюмов на празднование Нового 2021 года.

«Это мода 90-х, но в прочтении сегодняшнего дня», — поделился Юдашкин.

Критик модной индустрии Александр Васильев оценил коллекцию. По его словам, это будет выглядеть как богато, так и откровенно.

Впрочем, зрители больше обратили внимание не на новые модели, а на внешний вид дизайнера: Юдашкин сильно похудел и выглядел изможденным. Кроме того, стилист говорил, с трудом произнося слова.

Модельер уже четыре года борется с онкологией — в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у 57-летнего модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу. Известно, что он прошел несколько курсов химиотерапии и несколько операции.

С тех пор модельер практически перестал появляться на публике. Поддерживает Юдашкина его жена Марина. В свое время она помогла супругу создать модный дом, которым теперь и руководит. При этом кутюрье не только сам не теряет духа, но и продолжает помогать детям с тяжелыми заболеваниями.