Жители Мурманской области почтут память погибших рыбаков

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днем траура по погибшим членам экипажа судна "Онега".

Власти Мурманской области объявили 29 декабря днем траура по погибшим членам экипажа судна "Онега".

Из 19 рыбаков, которые вышли в Баренцево море, спасти удалось лишь двух. Тело одного из членов экипажа накануне было найдено, поиск остальных продолжается. По сведениям экстренных служб, рыбаки не могли выжить, поскольку вода в море слишком холодная.

Спасатели не могут установить связь с районом, в котором пропали рыбаки. К месту затонувшей "Онеги" направлены три судна с экипажем "Войково". Пока нельзя привлечь авиацию к поисковой операции из-за погодных условий.

По предварительной информации, судно опрокинулось и затонуло из-за обледенения. По факту затопления "Онеги" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.