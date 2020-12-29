10:10 29 Декабря 2020Общество
Самый крупный мальчик в мире умер на 22-м году жизни
Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ребенок в мире, умер в Кабардино-Балкарии, сообщил тренер юниорской сборной по мас-рестлингу Бетал Губжев.
Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ребенок в мире, умер в Кабардино-Балкарии, сообщил тренер юниорской сборной по мас-рестлингу Бетал Губжев.
В своем обращении он выразил соболезнования родным и близким Хатохова. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, рекордсмену был 21 год.
"Самый большой ребенок в мире" попал в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2003 году. К двум годам его вес достигал 34 килограмма, в семь лет мальчик весил 115, а в 13 — около 180 килограммов.