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10:10   29 Декабря 2020
Общество

Самый крупный мальчик в мире умер на 22-м году жизни

Самый крупный мальчик в мире умер на 22-м году жизни

Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой ребенок в мире, умер в Кабардино-Балкарии, сообщил тренер юниорской сборной по мас-рестлингу Бетал Губжев.

В своем обращении он выразил соболезнования родным и близким Хатохова. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, рекордсмену был 21 год.

"Самый большой ребенок в мире" попал в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2003 году. К двум годам его вес достигал 34 килограмма, в семь лет мальчик весил 115, а в 13 — около 180 килограммов.

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