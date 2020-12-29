Пригожин предложил Помпео пост в ФБК для "борьбы с американским глубинным государством"

Высказывания главы Госдепартамента США Майкла Помпео о российском социологе Максиме Шугалее являются недостойными, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Высказывания главы Госдепартамента США Майкла Помпео о российском социологе Максиме Шугалее являются недостойными, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Американский дипломат ранее назвал Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана "агентами, уличенными в подрыве ливийской политики". В ответ на заявление Помпео Шугалей написал ему открытое письмо. Редакция газеты "Политонлайн" обратилась в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой к Евгению Пригожину прокомментировать ситуацию. Ответ был опубликован в группе "Вконтакте".

Пригожин подчеркнул, что с уважением относится к американцам, которые борются за свои традиционные ценности, но в США есть свои паразиты — deep state, один процент жителей, так называемая финансовая и политическая элита, эксплуатирующая весь народ. Помпео в своем заявлении повел себя недостойно, отметил петербургский предприниматель.

"Господин Помпео, я слышал, что скоро Вы потеряете работу. В ближайшее время я планирую забрать за долги ФБК (признан иноагентом в РФ) у гражданина Навального, так как он себя полностью дискредитировал. Предлагаю Вам возглавить этот ресурс, для того чтобы бороться с американским глубинным государством и вывести его на чистую воду", — заявил Пригожин.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан недавно вернулись из ливийского плена, в котором провели 18 месяцев. Ученые были задержаны, несмотря на наличие необходимых документов на проведение исследований в Ливии. Сам Шугалей обвинил Помпео во лжи и заявил о намерении обратиться в судебные инстанции США, чтобы доказать свою правоту.