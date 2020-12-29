Японские военные разрабатывают крылатые ракеты с дальностью полета 2 тыс. км

Разработка японскими военными крылатых ракет с дальностью полета 2000 километров обосновывается необходимостью сдерживать Китай и КНДР.

Разработка японскими военными крылатых ракет с дальностью полета 2000 километров обосновывается необходимостью сдерживать Китай и КНДР.

Зафиксированная в Конституции Японии военная доктрина не позволяет армии иметь наступательные силы. В местных СМИ считают, что нужно пересмотреть этот пункт в свете ракетной программы КНДР и увеличения военного присутствия Китая в Юго-Восточной Азии. Хорошим ответом могут служить ракеты большой дальности.

Крылатые ракеты с дальностью 2000 километров, разработка которых началась в Японии, является оружием возмездия. Оно будет применено в случае нападения. Следует отметить, что безъядерный статус страны не позволит значительно ограничить разрушительную мощь оружия.