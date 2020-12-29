Байден призвал укрепить оборону для реакции на "вызовы" от РФ и Китая

Соединенные Штаты должны адаптироваться к новой действительности в условиях возникновения якобы исходящей от России и Китая опасности, считает избранный президент США Джо Байден.

Соединенные Штаты должны адаптироваться к новой действительности в условиях возникновения якобы исходящей от России и Китая опасности, считает избранный президент США Джо Байден.

Американский лидер призвал подстроить приоритеты в обороне к современным реалиям. Он выступил на брифинге с экспертами в области нацбезопасности.

"Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций", — сообщил Байден.

Реформы помогут обновить приоритеты в сфере обороны, подчеркнул избранный президент. Необходимо по-новому осмыслить вызовы в сфере киберпространства, добавил он.