9:30 29 Декабря 2020Политика
Байден призвал укрепить оборону для реакции на "вызовы" от РФ и Китая
Соединенные Штаты должны адаптироваться к новой действительности в условиях возникновения якобы исходящей от России и Китая опасности, считает избранный президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты должны адаптироваться к новой действительности в условиях возникновения якобы исходящей от России и Китая опасности, считает избранный президент США Джо Байден.
Американский лидер призвал подстроить приоритеты в обороне к современным реалиям. Он выступил на брифинге с экспертами в области нацбезопасности.
"Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций", — сообщил Байден.
Реформы помогут обновить приоритеты в сфере обороны, подчеркнул избранный президент. Необходимо по-новому осмыслить вызовы в сфере киберпространства, добавил он.