Японцы получили экстренное предупреждение о сильных снегопадах

Метеорологи предупредили о возможной блокировки дорог из-за больших снегопадов на Новый год в Японии.

Метеорологи предупредили о возможной блокировки дорог из-за больших снегопадов на Новый год в Японии.

Специалисты метеорологического управления Японии порекомендовали гражданам страны оставаться дома в новогодние праздники и не выходить на улицу без нужды. По их словам, в северных районах и на побережье Японского моря ожидается выпадение снега до 90 сантиметров, а в ночь с 31 декабря на 1 января — 80-120.

В середине декабря в этих районах уже наблюдался большой снегопад, образовавший снежный покров высотой в 2-3 м. В результате более девяти тысяч домов осталось без электроснабжения.