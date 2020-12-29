СМИ США сравнили свой ракетный эсминец Zumwalt и российский крейсер “Киров”

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором сопоставил боевые характеристики российского крейсера “Киров” и ракетного эсминца Zumwalt ВМС США.

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором сопоставил боевые характеристики российского крейсера “Киров” и ракетного эсминца Zumwalt ВМС США.

Автор статьи представил теоретический морской бой между военными кораблями. По мнению журналиста, у Zumwalt есть неплохое преимущество — стелс-технология, позволяющая быть эсминцу невидимым на радаре противника. Но при этом The National Interest признает, что это не имеет значение, если на корабле нет вооружения, способного нанести урон "Кирову".

Исходя из этого, автор приходит к выводу, что скорее всего будет ничья. Поскольку российский крейсер не сможет использовать радиолокационное наведение для обстрела Zumwalt, а американский эсминец не имеет возможности подойти на достаточное расстояние для ракетного удара по условному противнику.