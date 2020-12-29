Более половины россиян оказались готовы сменить работу в течение года

Сменить профессию в 2021 году, при условии возможного кризиса, готовы более половины россиян, свидетельствуют данные опроса разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

Сменить профессию в 2021 году, при условии возможного кризиса, готовы более половины россиян, свидетельствуют данные опроса разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

В опросе принимали участие 1,6 тысячи сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Результаты исследования привели "Известия".

Около 52% респондентов допускают вариант смены профессии. Почти 32% россиян менять специальность не планируют. Еще 15,7% — сомневаются. Кроме того, более 66% опрошенных заявили, что будут искать вторую работу в случае локдауна.

Примерно 12% задумываются об открытии собственного бизнеса в следующем году. А вот 9% рассказали, что уже открыли свое дело, но совмещают его с основной работой. Около 8,7% ушли с головой в предпринимательство, 70% граждан не думают об открытии бизнеса.