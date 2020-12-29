Конгресс США одобрил индексацию выплат гражданам с 600 до 2 тысяч долларов

Инициатива об увеличении прямых выплат американцам в рамках мер стимулирования национальной экономики получила голоса от палаты представителей Конгресса США 28 декабря.

Инициатива об увеличении прямых выплат американцам в рамках мер стимулирования национальной экономики получила голоса от палаты представителей Конгресса США 28 декабря.

За поднятие суммы выплат проголосовали 275 законодателей, против — 134. Далее законопроект будет рассматривать Сенат Конгресса США.

Принятый действующим президентом США Дональдом Трампом проект бюджета на 2021 финансовый год предусматривал сумму выплат в размере 600 долларов. Однако Трамп сразу выразил несогласие насчет суммы и заявил, что будет бороться за увеличение размера выплат до 2 тысяч долларов.

Палата представителей поддержала идею главы США, проголосовав за его инициативу. Несмотря на это однопартийцы президента выступают против поднятия выплат, тогда как демократы одобряли такую меру еще до того, как республиканец Трамп начал высказываться в ее поддержку.