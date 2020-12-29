6:47 29 Декабря 2020Общество
Жительница Токио привезла в Японию "южноафриканский" штамм коронавируса
Новая мутация коронавируса из ЮАР обнаружена на территории Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.
Новая мутация коронавируса из ЮАР обнаружена на территории Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.
У женщины в возрасте 30-лет, вернувшейся в Японию из ЮАР 19 декабря, полностью отсутствовали симптомы заражения, однако позже выяснилось, что она инфицирована новым штаммом коронавируса. Кроме того, еще у шести человек была обнаружена новая мутация коронавируса из Великобритании.
Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел запрет на въезд из ЮАР. Также было временно остановлено авиасообщение с Великобританией. В этих странах зафиксированы случаи заражения новым типом коронавирусной инфекции.