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6:47   29 Декабря 2020
Общество

Жительница Токио привезла в Японию "южноафриканский" штамм коронавируса

Жительница Токио привезла в Японию "южноафриканский" штамм коронавируса

Новая мутация коронавируса из ЮАР обнаружена на территории Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

У женщины в возрасте 30-лет, вернувшейся в Японию из ЮАР 19 декабря, полностью отсутствовали симптомы заражения, однако позже выяснилось, что она инфицирована новым штаммом коронавируса. Кроме того, еще у шести человек была обнаружена новая мутация коронавируса из Великобритании.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел запрет на въезд из ЮАР. Также было временно остановлено авиасообщение с Великобританией. В этих странах зафиксированы случаи заражения новым типом коронавирусной инфекции.

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#япония #юар #коронавирус

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