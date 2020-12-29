Глава ВОЗ призвал усилить внимание к новым штаммам коронавируса в 2021 году

Пристальное внимание к новым штаммам коронавируса должно быть больше в 2021 году, считает Всемирная организация здравоохранения.

Пристальное внимание к новым штаммам коронавируса должно быть больше в 2021 году, считает Всемирная организация здравоохранения.

Страны в будущем ждут новые потрясения, включая мутации коронавируса. ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше ориентироваться в природе этих изменений и как они действуют на людей, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава Всемирной организации здравоохранения поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление и изучение мутаций коронавируса. Он призвал делиться эпидемиологической информацией и сведениями о новых разновидностях и данными. Страны не нужно наказывать за научную информацию, считает Гебрейесус.