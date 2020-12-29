Голикова заявила о скорой возможности выбора между вакцинами от COVID-19

Уже в первом квартале 2021 года у всех граждан РФ, скорее всего, появится выбор, какую из вакцин использовать для защиты от COVID-19 , заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Уже в первом квартале 2021 года у всех граждан РФ, скорее всего, появится выбор, какую из вакцин использовать для защиты от COVID-19 , заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Парламентарий подчеркнула, что такая возможно есть уже сегодня. Она отметила, что ограниченная партия второй вакцины в размере 30 тыс. доз уже готова к распространению среди российских граждан.

Голикова добавила, что выбор лекарственного препарата, которым россияне будут прививаться, станет шире с выходом каждой новой вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, Россия является первой в мире страной официально зарегистрировавшей противокоронавирусный препарат. Его название " Спутник V". Он был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Позже появился и второй препарат с названием "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор."