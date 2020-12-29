Канадец привез из Великобритании новый штамм коронавируса

Житель канадской провинции Альберта вернулся из Великобритании с новой формой коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Дина Хиншоу.

Житель канадской провинции Альберта вернулся из Великобритании с новой формой коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Дина Хиншоу.

Заразившийся после возвращения сразу сделал все необходимое: ушел на карантин и следовал рекомендациям медиков. Свидетельств тому, что новый штамм коронавируса будет распространяться дальше, нет, сказала врач Хиншоу. Власти Альберты вместе с федеральными органами устанавливают личности всех, кто летел с зараженным канадцем на одном рейсе, передает ТАСС.

Провинция Альберта стала третьим регионом Канады, где обнаружили "британский" коронавирус. До этого его подтвердили в провинциях Британская Колумбия и Онтарио. Новый случай стал уже пятым. Двое из пяти больных до заражения не покидали территорию страны.