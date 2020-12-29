Работодатели будут обязаны повысить всем зарплаты в 2021 году по ТК РФ

Повышение заработной платы в следующем году пройдет на основании Трудового кодекса РФ. Величина индексации зависит от индекса роста потребительских цен на товары и услуги.

Повышение заработной платы в следующем году пройдет на основании Трудового кодекса РФ. Величина индексации зависит от индекса роста потребительских цен на товары и услуги.

Повысить зарплату работникам также будут обязаны работодатели, у которых есть в штате сотрудники с доходом меньшим, чем размер МРОТ, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

Согласно ст. 133 ТК РФ, работодатели не вправе платить сотрудникам, работающим на условиях полноценного дня, зарплату ниже уровня МРОТ.

"В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять", — уточняет эксперт.

Индексация заработной платы происходит согласно нормативно-правовым актам в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Налоговая служба контролирует наличие договоров, которые фиксируют индексацию зарплат работников.