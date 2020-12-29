Россия отправит пять миллионов доз вакцин "Спутник V" в Аргентину в январе

Четыре млн доз первого компонента российской вакцины и один млн второго прибудут в Аргентину в течение трех недель согласно заключенному между сторонами договору.

Четыре млн доз первого компонента российской вакцины и один млн второго прибудут в Аргентину в течение трех недель согласно заключенному между сторонами договору.

Глава санитарного ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа напомнил о контракте с Россией по поводу поставки препарата против коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей. Также в феврале Минздрав республики ожидает получить еще 14,7 млн доз лекарства.

Накануне Рождества Аргентина уже получила 300 тысяч доз "Спутника V". Вакцинация населения страны начнется 29 декабря. В первую очередь прививку смогут сделать медицинские работники. Вакцинация проводится на добровольной основе. Записаться на прививку можно онлайн.