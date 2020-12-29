Верховная рада призвала власти Украины к использованию вакцины "Спутник V"
Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса является спланированным уничтожением народа страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал об этом в эфире телеканала "112 Украина".
Политик утверждает, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране необходимо начать вакцинацию против COVID-19. Поэтому возврат к российскому препарату является необходимым действием со стороны властей Украины, заявил депутат.
"Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — сказал депутат.
В начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев откажется от "Спутника V", так как препарат не прошел третью стадию клинических испытаний. В настоящий момент закупка российской вакцины все еще не рассматривается Украиной.