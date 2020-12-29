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2:50   29 Декабря 2020
Общество

Верховная рада призвала власти Украины к использованию вакцины "Спутник V"

Верховная рада призвала власти Украины к использованию вакцины "Спутник V"

Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса является спланированным уничтожением народа страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал об этом в эфире телеканала "112 Украина".

Политик утверждает, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране необходимо начать вакцинацию против COVID-19. Поэтому возврат к российскому препарату является необходимым действием со стороны властей Украины, заявил депутат.

"Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — сказал депутат.

В начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев откажется от "Спутника V", так как препарат не прошел третью стадию клинических испытаний. В настоящий момент закупка российской вакцины все еще не рассматривается Украиной.

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#вакцина #зеленский #Спутник V

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