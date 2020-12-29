Верховная рада призвала власти Украины к использованию вакцины "Спутник V"

Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса является спланированным уничтожением народа страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Отказ Украины от российской вакцины от коронавируса является спланированным уничтожением народа страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал об этом в эфире телеканала "112 Украина".

Политик утверждает, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране необходимо начать вакцинацию против COVID-19. Поэтому возврат к российскому препарату является необходимым действием со стороны властей Украины, заявил депутат.

"Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — сказал депутат.

В начале декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев откажется от "Спутника V", так как препарат не прошел третью стадию клинических испытаний. В настоящий момент закупка российской вакцины все еще не рассматривается Украиной.