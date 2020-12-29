Немецкие ученые выявили "британский" штамм коронавируса еще в ноябре

Разновидность мутации коронавируса, выявленная в Великобритании в конце года, присутствовала в Германии уже в ноябре. Официально первый такой случай был зафиксирован 24 декабря.

Разновидность мутации коронавируса, выявленная в Великобритании в конце года, присутствовала в Германии уже в ноябре. Официально первый такой случай был зафиксирован 24 декабря.

Исследователи Медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии "задним числом" установили, что первым COVID-пациентом, заразившимся новым штаммом вируса, был пожилой мужчина. Заболевший вскоре скончался от осложнений, развитие которых ускорили предшествовавшие диагнозы. Позднее выяснилось, что его дочь в середине ноября вернулась из Великобритании.

"Проявление этого варианта вируса является для нас дополнительным поводом особо строго придерживаться действующих ограничений контактов и гигиенических мер", — отметил госсекретарь по здравоохранению ФРГ Хайгер Шольц.

"Британский" штамм коронавируса отличается ускоренными темпами распространения, в особенности среди юного поколения. Также он характеризуется более высоким уровнем заразности.