Экс-депутат Рады Добкин осудил Киев за "скотское" отношение к Донбассу

Украинская власть относится к Донбассу несправедливо, не по-человечески, как к чужим людям. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

Украинская власть относится к Донбассу несправедливо, не по-человечески, как к чужим людям. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

Отношение Киева к Донбассу вызывает главный вопрос — "за кого вы боретесь?". Выбирая территорию, а не людей, украинская власть превращается в агрессора, передает RT.

"Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России", — заявил Добкин.

Отношения России и Украины испортились в 2014 году на фоне конфликта в Донбассе. Через год Верховная рада официально назвала РФ "страной-агрессором".