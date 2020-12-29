Вопрос журналистки выявил стратегическую неграмотность Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал абсурдный ответ на вопрос журналистки о "нападении" России со стороны Крыма на Незалежную.

Президент Украины Владимир Зеленский дал абсурдный ответ на вопрос журналистки о "нападении" России со стороны Крыма на Незалежную.

Политолог Кость Бондаренко обратил внимание на формулировку вопроса журналистки. Он считает, что сам вопрос был неумным.

"Даже если предположить, что Россия нападет, то непонятно, почему она должна нападать со стороны Крыма, почему наступление должно идти именно оттуда. Это абсурд, хотя бы даже с военно-стратегической точки зрения", — считает политолог.

Однако лидер Украины дал еще более глупый ответ на этот неумный вопрос. По его словам, при "наступлении" ВС России со стороны "оккупированного" Крыма будут мобилизированы и мужчины, и женщины.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — сказал Зеленский.

Бондаренко считает, что в бессмыслице этого высказывания виноват не сам Зеленский, а журналистка, которая задавала глупые вопросы. Ответ президента лишь подчеркнул его военно-стратегическую безграмотность: при любых ситуациях атака со стороны Крыма невыгодна и невозможна.