Глава Офиса Зеленского рассказал о планах президента Украины на Новый год

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с семьей встретит Новый год на госдаче в селе Гута Ивано-Франковской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с семьей встретит Новый год на госдаче в селе Гута Ивано-Франковской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Государственная дача Зеленского находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. На территории площадью 10 886 гектаров расположены охотничьи угодья, лес и постройки, передает "Интерфакс". Первая леди Украины переделала госдачу под себя, минимизировав пышное убранство.

Президент Украины вместе с супругой и двумя детьми и в прошлом году провел новогодние праздники в Гуте. В этот раз компанию главе государства составит Ермак с семьей и помощник Зеленского Сергей Шефир.